I fratelli Russo al lavoro sul film di Cambridge Analytica: Eddie Redmayne protagonista

Apparso di recente ne Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, Eddie Redmayne ha ottenuto il ruolo da protagonista in un nuovo film incentrato sullo scandalo Cambridge Analytica prodotto dalla AGBO dei fratelli Russo, con il premio Oscar Peter Farrelly (Green Book) in trattative per la regia.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Collider, la pellicola vedrà la star di Animali Fantastici nei panni del "whistleblower" Christopher Wyilie, ex dipendente dell'azienda che ha svelato al mondo le modalità con cui Cambridge Analytica ha raccolto illegalmente i dati privati di oltre 87 milioni di utenti di Facebook, alla scopo di creare campagne pubblicitarie digitali su misura degli elettori per influenzare tra le altre cose le elezioni presidenziali americane del 2016 e il referendum sul Brexit.

La sceneggiatura del film è già pronta e porta la firma di Christopher Markus e Stephen McFeely, autori dello script di Avengers: Endgame. Collider fa inoltre sapere che sia Matt Shakman che David Gordon Green (Halloween) sono stati in trattative per dirigere il film.

Vi ricordiamo che il caso Cambridge Analytica è anche al centro di The Great Hack - Privacy violata, documentario targato Netflix del 2019 che riflette sull'utilizzo dei social media nella politica moderna seguendo da vicino le persone coinvolte nello scandalo, dalla giornalista investigativa del Guardian Carol Cadwalladr all'ex direttrice della compagnia.