I fratelli Russo lanciano una nuova casa di produzione insieme a Tom Brady

Il leggendario quarterback della NFL Tom Brady ha fondato in queste ore la 199 Productions, una nuova casa di produzione che svilupperà contenuti per documentari, film e programmi TV insieme agli acclamati Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

I fratelli Russo stanno collaborando con Brady per il suo primo progetto della 199 Productions attraverso l'ala non-fiction della loro casa di produzione AGBO Films, tramite la quale produrranno il documentario Unseen Football. Deadline, che ha riportato per prima la notizia della nuova avventura di Brady, descrive il film come "un frenetico documentario di avventura 3D su grande schermo progettato per portare gli spettatori nei regni invisibili del football".

Questo sarà il primo titolo prodotto dalla 199 Productions. “Tom è uno dei personaggi sportivi di maggior successo, iconici e stimolanti della storia. Vogliamo portare la sua storia, e la storia del gioco che ama, sul grande schermo in un modo che dia al pubblico un'esperienza di football che non hanno mai avuto prima. Come appassionati fan di Tom e di questo sport, siamo entusiasti di collaborare con lui e il suo fantastico team in questo progetto speciale" hanno commentato o Russo.

"Sono entusiasta di lavorare con Joe e Anthony Russo e il loro team di AGBO Films, la cui visione creativa e narrazione senza rivali hanno rivoluzionato il settore", ha affermato Brady. "Sono onorato di avere l'opportunità di collaborare con loro per portare Unseen Football sul grande schermo e raccontare questa storia in un modo mai visto prima. Credo nell'essenza del lavoro di squadra e non ho dubbi, il nostro team creerà un'esperienza magica per far divertire le persone".

I fratelli Russo hanno prodotto anche il thriller Extraction, nuovo film Netflix con Chris Hemsworth, e stanno ultimando i lavori del loro nuovo film Cherry, un heist-movie con protagonista Tom Holland.