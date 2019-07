I fratelli Russo ipotizzano il futuro ruolo di Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe

I registi di Avengers: Endgame, i fratelli Anthony e Joe Russo, recentemente si sono seduti con il collega Kevin Smith per un'intervista ai microfoni di IMDb, durante la quale si sono divertiti ad ipotizzare quale parte Keanu Reeves avrà nel Marvel Cinematic Universe.

Come sappiamo, da quando Kevin Feige ha rivelato di voler ingaggiare Keanu Reeves nei Marvel Studios - ma in verità anche da prima - i fan del MCU si sono tormentati per cercare di indovinare il ruolo migliore per l'attore di John Wick e Matrix. Ora i Russo si sono divertiti ad intercedere per loro:

"Questa è una buona domanda", ha detto Anthony ridendo quando è stato invitato dall'intervistatore Kevin Smith a scegliere una ruolo per Reeevs. Joe ha aggiunto: "Non lo so, non ci sono limiti, giusto?"

Quando Smith ha nominato Moon Knight, Joe ha risposto: "Giusto, è una buona scelta!"

I Russo, che salteranno le produzioni MCU nel prossimo futuro, non avere più segreti da mantenere è un gradito cambio di passo. "Abbiamo un'idea generale di come andranno le cose, ma non vogliamo conoscerle nel dettaglio" ha ammesso Joe.

"Una delle grandi esperienze di realizzazione di Endgame per noi - voglio dire, sono state tutte esperienze magnifiche, tutti e quattro i film Marvel che abbiamo realizzato - ma Endgame ci ha trasmesso un brivido particolare. E' stato l'unico film per il quale non abbiamo dovuto pensare al futuro", ha aggiunto Anthony.

