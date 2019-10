I fratelli Russo saranno in un episodio dei Simpson a tema Avengers

Nel corso degli anni decine di star e personaggi famosi sono apparse negli episodi dei Simpson, nella classica versione a cartoni animati dalla pelle gialla. In questa stagione è previsto un episodio a tema Marvel in cui guest star saranno i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame.

Anche Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, farà un piccolo cameo. A quanto ha rivelato Michael Ausiello di TVLIne, l'episodio si intitolerà Bart and the Bad Guy e andrà in onda il 23 febbraio. Nell'episodio, Bart viene scambiato per un bambino affetto da una malattia terminale e gli viene concesso di vedere in anteprima assoluta il nuovo capitolo di una saga cinematografica di supereroi, Vindicator. Bart ne approfitta per ricattare la produzione, minacciando di rivelare tutti gli spoiler sul film tenuti gelosamente nascosti.

I fratelli Russo daranno voce a due dirigenti cinematografici senza scrupoli, pronti a tutto per mettere a tacere Bart. A Kevin Feige sarà destinata invece una parte più piccola, ma probabilmente la più divertente: doppierà il guerriero alieno Chinnos (chiaro riferimento a Thanos), il villain del franchise, con la sua pelle blu e i suoi 37 menti, che si possono vedere nella foto in calce all'articolo.

Dopo un meme che paragona Hulk a Gordon Ramsey, è ora il terribile Thanos a essere oggetto di una parodia. Vedremo se i Vindicator di Springfield saranno all'altezza degli Avengers. Intanto si inizia già a pensare ai nuovi Avengers per la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.