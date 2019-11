I fratelli Russo entusiasti del lavoro di Tom Holland sul set di Cherry

I registi Anthony e Joe Russo sono orgogliosi del lavoro di Tom Holland sul set di Cherry, dove sembra stia andando alla grande nel ruolo di un rapinatore di banche tossicodipendente, ispirato all'omonimo romanzo scritto da Nico Walker. Un film drammatico per i Russo, dopo l'exploit di Avengers: Endgame e il momentaneo distacco dalla Marvel.

Cherry è un approfondimento su argomenti delicati come il consumo di droga, il disturbo da stress post-traumatico e la guerra in Iraq. Il ruolo di Tom Holland è 'complicato da recitare per un attore'.

"Il tutto è scioccante e sorprendente. Se si legge il libro, intendo, il libro è molto controverso" afferma Joe Russo "Riguarda la crisi degli oppiacei. Noi veniamo dall'Ohio - area del Paese considerata ground zero per la crisi - a causa della morte di molte persone a noi vicine. Quindi penso che l'argomento sia difficile".



Cherry parla anche dell'abuso di eroina e della criminalità, creando 'un personaggio molto complicato'. Joe Russo prosegue:"Lo dirò. Tom Holland lo sta uccidendo. Sta andando alla grande in questo ruolo. E non potremmo essere più orgogliosi di lui. Si tratta di un ruolo complicato da recitare e sta facendo un lavoro spettacolare".

Un film profondamente personale. Così è stato descritto dai fratelli Russo durante l'ultimo Comic-Con. Il cast di Cherry comprende anche Ciara Bravo, Bill Skarsgård e Jack Reynor.

I fratelli Russo hanno condiviso una nuova foto dal set di Cherry, mentre una foto di Tom Holland è stata distribuita qualche giorno prima.