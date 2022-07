I fratelli Russo in difesa dello streaming: 'il cinema uno spazio sacro? E' una ca**ata'

Come ben sappiamo, a seguito della pandemia, le piattaforme di streaming hanno fatto un notevole passo in avanti e molti studi cinematografici hanno concentrato la loro attenzione sulle produzioni facilmente riproducibili dal divano di casa.

Alcuni registi sono stati totalmente contrari all'idea, come Christopher Nolan, che si è rifiutato di consentire ai proprio film di uscire direttamente in streaming. Altri registi non hanno invece avuto problemi e hanno sostenuto la causa. Recentemente, anche i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo si sono avventurati in questa operazione con film come Cherry e The Grey Man di Netflix. Ecco le loro opinioni a riguardo.

"Odio essere giovanile a quel livello. Amiamo tutto del cinema classico, ha detto Anthony a The Hollywood Reporter. "Quello che ci ha sempre emozionato di più è [la domanda], come si fa a portarlo avanti? Questo fa parte della nostra filosofia in termini di non fare i preziosi per quanto riguarda la distribuzione nelle sale. Come ci si allontana dai vecchi modelli? Come si arriva pubblico che non è stato coinvolto prima? Questa è tutta la roba più interessante per noi".

"Il cinema d'autore compie 50 anni a questo punto. È stato concepito negli anni '70. Siamo cresciuti con quello. Eravamo bambini, era davvero importante per noi. Ma siamo anche consapevoli che il mondo ha bisogno di cambiare e più cerchiamo di impedire che cambi, più creiamo caos. Non spetta a nessuno rifiutare le idee della prossima generazione. Siamo in crisi in questo momento perché tutti sono in guerra tra loro. Andare al cinema è poi fottutamente costoso. Quindi, l'idea che è stata creata - a cui ci aggrappiamo - che il cinema è un spazio sacro, è una st**nzata. Il punto in cui la distribuzione digitale è preziosa, oltre a quanto ho detto prima su come ha spinto la diversità, è che le persone possono condividere account; possono ottenere 40 storie per il costo di una storia", ha aggiunto Joe Russo.

