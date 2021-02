I fratelli Russo tra DC e Marvel: 'Torneremo presto ai supereroi' Ma il progetto è segreto

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del loro nuovo film Cherry, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno parlato del loro futuro e di un possibile ritorno nel Marvel Universe dopo il successo ottenuto con la saga degli Avengers.

Discutendo con Fandango, il duo ha confermato l'intenzione di tornare molto presto nel mondo dei supereroi: ma con DC Films o coi Marvel Studios? E c'è un futuro progetto all'orizzonte, un progetto del quale non possono rivelare alcun dettaglio?

"Io e Joe amiamo fare film ad ogni livello di scala" ha risposto Anthony Russo a domanda specifica su una possibile collaborazione con DC. "Abbiamo realizzato film per pochi soldi, e ne abbiamo realizzato film con budget spropositati. E amiamo anche i film che stanno nel mezzo. Un giorno, di sicuro, faremo di nuovo un film di quel genere. Probabilmente in un futuro non troppo lontano. Non siamo in grado di dire con chi collaboreremo a questo punto, ma sì, ci piace sfidare noi stessi, ci piace esplorare nuove frontiere. Quindi dove stiamo andando per noi è una sorpresa, e si spera che lo sarà anche per il pubblico."

Impossibile scoprire cosa bolle in pentola al momento, ma l'odoro che arriva dalla cucina fa ben sperare: secondo voi cosa faranno i Russo in futuro? Dopo Cherry è noto che collaboreranno con Netflix per The Grey Man con Ryan Gosling e Chris Evans, ma in passato hanno più volte ribadito la loro passione per Wolverine.

Staremo a vedere.