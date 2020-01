I fratelli Russo celebrano la nomination Oscar ottenuta da Avengers: Endgame

Le nomination Oscar 2020 hanno lasciato molto scontenti i fan Marvel per la mancata presenza di Avengers: Endgame nelle categorie principali, ma i fratelli Russo si sono comunque detti grati all'Academy in un nuovo post pubblicato sulla loro pagina Instagram.

"Congratulazioni al nostro incredibile team VFX da Oscar, Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken e Dan Sudick, per aver portato a casa un #CriticsChoiceAward ieri sera e una #OscarNom questa mattina, per Avengers: Endgame. Mille grazie ai @criticschoice anche per la vittoria come miglior film d'azione" si legge nel post, che come al solito trovate in calce all'articolo.

Il 2019 è stato un anno importante per i cinecomics, con Joker che dopo la vittoria del Leone d'Oro è riuscito a guadagnare ben 11 nomination, più di qualsiasi altro film in gara. Avengers: Endgame, come detto, ha portato a casa una nomination per i migliori effetti speciali ed è diventato anche il film di maggior incasso di tutti i tempi: il film Marvel Studios si scontrerà il prossimo 9 febbraio con Star Wars: The Rise of Skywalker, 1917, The Lion King e The Irishman, e considerato che il film ha vinto lo stesso premio ai Critic's Choice Awards contro gli stessi altri candidati (tranne Star Wars, che non era ancora uscito quando vennero state annunciate le nomination), c'è sicuramente una forte possibilità che possa portare a casa il grande premio.

Chi pensate che trionferà in questa categoria durante la 92esima cerimonia degli Academy Awards? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sulle migliori tre scene di Endgame.