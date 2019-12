I fratelli Russo su Betty Ross: 'era coinvolta nello schiocco', la rivedremo nel MCU?

Quella di Bruce Banner è una delle più controverse trasposizioni cinematografiche della Marvel, causa i numerosi reboot cui è stato soggetto il personaggio negli anni. In seguito alla scritturazione di Mark Ruffalo per il ruolo di Hulk, il gigante verde sembrerebbe aver trovato il suo equilibrio, eppure una domanda rimane: dov'è Betty Ross?

A rispondere sono stati i fratelli Anthony e Joe Russo in una recente intervista: secondo i due registi l'eterno amore di Banner sarebbe stata tra le vittime dello schiocco di Thanos. Questo significa che tra le milioni di persone tornate in vita in seguito allo snap riparatore, ci sarebbe anche la scienziata.

Sebbene nella pellicola non vi si facesse alcun accenno, è alquanto probabile che Bruce sapesse della scomparsa dell'amata e che, sacrificando il suo braccio, abbia pensato anche a lei: del resto il loro amore impossibile è uno dei più struggenti della Marvel Comics.

Ad oggi, il futuro di Banner è avvolto dal mistero a causa dell'annosa contesa tra la Universal, che per prima ne acquistò i diritti cinematografici, e la Marvel, che pur essendo madrina del personaggio a causa della precedente cessione non può produrre stand-alone movie con Hulk.

Non sappiamo ancora se e quando lo rivederemo, ma non è detto che non ci sarà una nuova partnership tra il gigante verde e un altro eroe del MCU e, vista la recente scoperta su Betty Ross, magari nella sua prossima avventura i due si ricongiungeranno.

Anche se sono passati mesi, Avenger: Endgame si riconferma tra i film più epocali del decennio (ricordiamo che è quello con gli incassi più alti di sempre) e nuovi dettagli dal set sono costantemente in arrivo: se la scena tra Hulk e l'antico era originariamente molto diversa, il concept iniziale prevedeva persino un'apparizione di Dormammu.