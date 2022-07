Fratelli Russo, da Avengers: Endgame a The Grey Man: 'Abbiamo piena libertà di scelta'

I fratelli Russo sono tra i più apprezzati degli ultimi anni e dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, i due sono nuovamente sulla cresta dell'onda con The Grey Man e ora, in una recente intervista hanno ammesso di essere pienamente soddisfatti della propria carriera che conferisce loro piena libertà di scelta.

"Siamo in una posizione unica nella nostra carriera in cui possiamo scegliere cosa vogliamo fare" ha detto Joe Russo durante un evento stampa collegato al film Neteflix. Ha poi aggiunto: "Il cinema è un business e quando fai fare soldi alle persone, puoi usare il prestigio e il valore morale che ne ricavi per realizzare progetti sempre più personali".

Questa libertà di fatto, ha portato i Russo sulla strada di alcuni registi emergenti, oltre a produrre Everything Everywhere All at Once, diretto dai Daniels.

"Stiamo cercando di aprire la porta ad altri giovani registi interessanti come i Daniels", spiega Joe Russo. "Stiamo cercando di utilizzare il tipo di mosse commerciali che io e Anthony possiamo fare per aiutare i registi più giovani a superare questo complesso sistema portandoli a realizzare cose sempre più interessanti e personali".

Oltre a promuovere la prossima generazione di talenti, i Russo hanno un altro importante progetto Netflix tra le mani, uno che, secondo quanto riferito, supera il budget di 200 milioni di dollari di The Grey Man. Millie Bobby Brown e Chris Pratt saranno i protagonisti di The Electric State, un film distopico ambientato in un mondo alternativo.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi in questa fase iniziale, Anthony Russo ha delineato quelle che dovrebbero essere le premesse fondamentali per questo nuovo film Netflix: "È basato su una brillante graphic novel di Simon Stalenhag e reimmagina gli anni '90 come una sorta di West americano in cui iniza una guerra tra umani e robot. Questa storia è ambientata subito dopo questa guerra. Si tratta fondamentalmente di una sorella che è stata separata da suo fratello durante la guerra e sta cercando di ritrovarlo".