I Fratelli Coen si separano: 'Ethan non vuole più fare cinema'

Pessima giornata per gli appassionati di cinema di tutto il mondo: in queste ore è infatti stata ufficialmente annunciata la separazione del duo formato da Joel e Ethan Coen, i due fratelli autori di cult come Fargo, Il Grande Lebowski e Non è un Paese per Vecchi. A diffondere la notizia è stato un collaboratore dei due fratelli.

I motivi della separazione, stando a quanto dichiarato dal portavoce, sarebbero da ricercare nella voglia di Ethan di dire basta con il mondo del cinema: "Semplicemente Ethan non vuole più fare film. Sembra molto felice di fare quello che sta facendo, e non sono sicuro di cosa farà Joel dopo questo. Hanno un sacco di sceneggiature scritte insieme in attesa sugli scaffali. Spero che magari possano riprenderle. Ne ho lette alcune e sono fantastiche" sono state le sue parole.

Il collaboratore dell'ormai ex-duo ha poi proseguito: "Siamo tutti in un’età in cui non sappiamo… Potremmo andare tutti in pensione. È qualcosa di meravigliosamente imprevedibile… Certo, è un po’ diverso avere lì solo uno dei due fratelli. E conosco Ethan, l’ho visto verso la fine dell’anno scorso e Joel stava lavorando alle riprese a Los Angeles, ha detto che sembrava strano che Joel fosse là fuori a prepararsi per fare un film. Ma Ethan non voleva farlo. Vuole fare altro".

Vedremo, a questo punto, se ci saranno ripensamenti in futuro: ad oggi, comunque, la posizione di Ethan Coen sembra piuttosto chiara. Qui, nel frattempo, vi lasciamo la recensione de La Ballata di Buster Scruggs, l'ultimo film firmato dal duo.