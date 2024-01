I fratelli Coen stanno scrivendo un nuovo film insieme: la reunion fa sognare i fan

I fratelli Coen si erano separati nel 2021 dopo che Joel aveva rivelato la decisione di Ethan di intraprendere una carriera in solitaria, ma a quanto pare da allora qualcosa potrebbe essere cambiato.

Nell'ultimo numero di Empire, infatti, Ethan Coen e sua moglie/partner creativa Tricia Cooke hanno parlato del loro nuovo film Drive-Away Dolls, che hanno co-scritto e diretto. La coppia ha spiegato che hanno intenzione di realizzare un nuovo film, descritto come "la storia di una detective lesbica molto seria", che a quanto pare Ethan sta scrivendo insieme al fratello Joel: "Ci stiamo organizzando per tornare a scrivere insieme", ha confessato il cineasta.

Sebbene non abbia offerto ulteriori dettagli sul progetto, la separazione dei fratelli Coen sembra essere già giunta alla fine.motivo di celebrazione: in passato, Joel ed Ethan Coen hanno realizzato Blood Simple, Raising Arizona, Fargo, Il grande Lebowski, O Brother Where Art Thou?, Burn After Reading, A Serious Man, True Grit, Inside Llewyn Davis, Hail Caesar e The Ballad of Buster Scruggs. Tra i titoli più celebrati ricordiamo ovviamente Fargo, Oscar per la migliore sceneggiatura originale e per la miglior attrice protagonista nonché premio per la miglior regia a Cannes, e il capolavoro Non è un paese per vecchi, basato sul romanzo di Cormac McCarthy e premiato agli Oscar con la migliore sceneggiatura adattata, la migliore regia e il miglior film. Dalla separazione, Joel ha diretto The Tragedy of Macbeth del 2021 mentre Ethan ha realizzato Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind del 2022 e l'imminente Drive-Away Dolls.

Da segnalare che Blood Simple è stato incluso nella classifica dei migliori film di sempre presentati al Sundance Film Festival, pubblicata in occasione dei 40 anni del Festival.