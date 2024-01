Fratelli Coen, nuovi dettagli sul misterioso film: un horror sullo stile di Blood Simple

La scorsa settimana vi abbiamo riportato che i fratelli Coen sono pronti a collaborare di nuovo per la realizzazione di un misterioso film, che sarebbe già in fase di lavorazione: in queste ore, sono emersi i primi dettagli sul progetto.

Su un recente articolo apparso sulla rivista Montage, infatti, il nuovo film dei fratelli Coen viene descritto come un horror, con Ethan Coen che intervistato conferma che lui e suo fratello Joel hanno completato la nuova sceneggiatura insieme e che il piano è che il duo si riunisca dopo diversi anni per firmare anche la regia: “È un film horror puro e diventa molto sanguinoso. Se ti piace Blood Simple, penso che questo nuovo film ti piacerà. Tricia sostiene che è anche 'orribilmente divertente'. Tutti i preparativi sono terminati, e vogliamo dirigerlo insieme, quindi penso che aspetteremo Joel perché dovrà prima finire il progetto a cui sta lavorando."

Il progetto in questione dovrebbe essere Honey Don't!, con Chris Evans e Aubrey Plaza, descritto come un 'pulp-movie'. Nel frattempo, Ethan Coen ha collaborato con Tricia Cooke per il loro prossimo film, Drive-Away Dolls. L'ultimo film che i fratelli Coen hanno realizzato insieme è stato La ballata di Buster Scruggs, disponibile in esclusiva su Netflix.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità. Nel frattempo, recuperate il nostro speciale su Non è un paese per vecchi.