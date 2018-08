Fratellastri a 40 Anni: John C. Reilly pessimista sulla realizzazione di un sequel

John C. Reilly, straordinario attore in grado di alternare performance in film seriosi e commoventi con prove a dir poco esilaranti, ha affermato che non verrà mai realizzato un sequel di Fratellastri a 40 anni, commedia del 2008 diretta da Adam McKay nella quale recitava al fianco di Will Ferrell.

"Quel film ha avuto un grande successo, in qualche modo misterioso" ha detto l'attore in una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, The Sisters Brothers, western diretto da Jacques Audiard in cui reciterà al fianco di Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home).

Reilly ha chiarito che un sequel di Fratellastri a 40 anni non è attualmente nei suoi piani. "Ne abbiamo parlato praticamente da quando è uscito il primo, ma l'idea non ci ha mai affascinato", ha detto. "Per la maggior parte degli artisti, i sequel non sono così attraenti. I fan, ovviamente, sono diversi. Se ti piace la pizza, vuoi più pizza. Capisco che la gente lo voglia, ma non abbiamo mai davvero preso in considerazione la cosa."

A quanto pare c'è davvero tantissima gente che vorrebbe un sequel di film di Adam McKay. "Se esco per strada, praticamente ogni giorno che sono fuori in pubblico, qualcuno mi chiede notizie riguardo al sequel. Abbiamo avuto qualche idea nel corso degli anni, ma tutto ciò che posso dire al riguardo è che, se e quando dovessimo decidere di farlo, spero di non essere diventato troppo vecchio, nel frattempo. Potrebbe essere davvero triste farlo a, tipo, 60 anni."

The Sisters Brothers uscirà il 21 settembre. Il film è solo uno dei numerosi progetti in uscita nei prossimi mesi per l'attore, che reciterà anche nel biopic Stan & Ollie di Jon S. Baird, in Holmes and Watson e nel sequel animato Ralph Breaks The Internet.