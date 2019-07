La frase di Avengers: Endgame che ha provato a ingannare gli spettatori

I Marvel Studios hanno provato in tutti i modi a confondere gli spettatori per evitare spoiler su Avengers: Endgame, come abbiamo visto anche nelle featurette sulle scene alternative, ma a quanto pare i fratelli Russo hanno provato a ingannare il pubblico anche all'interno della pellicola stessa.

Nel commento audio presente nell'edizione home video di Endgame (via Comicbook.com), infatti, i registi e gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno rivelato che la frase di Captain America "Andiamo a prendere quel figlio di p*****a" presente all'inizio del film è stata inserita per depistare i fan durante la visione.

"In tutto ciò la cosa divertente è che lo stiamo impostando come se fosse un film d'azione-avventura. Gli Avengers inseguono Thanos attraverso lo spazio cercando di recuperare il guanto" dice Russo nel commento, con Markus che poi aggiunge: "'Andiamo a prendere questo figlio di p*****a' non potrebbe ricordare di più un momento da trailer anni '80, 90.'"

Joe descrive la scena in questione come un "inganno" confermando che hanno "provato a farvi credere ancora una volta che il film avrebbe avuto un certo percorso, per poi deragliare completamente 10 minuti dopo. E' uno dei miei momenti preferiti di tutto il film, Steve che va nello spazio per la prima volta".

Il film arriverà il 14 agosto in formato digitale e il 4 settembre in versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.