Frantic, Roman Polanski e il colpo di fulmine per Emmanuelle Seigner

Questa sera alle 21:00 su IRIS andrà in onda Frantic, calibratissimo thriller diretto da Roman Polanski e con protagonista un Harrison Ford all'epoca nel periodo d'oro della sua carriera; come co-protagonista, inoltre, troviamo una giovanissima Emmanuelle Seigner, che l'anno successivo avrebbe sposato lo stesso Polanski.

Dopo la tragica storia con Sharon Tate, Roman Polanski si sposò alla fine degli anni '80 con l'attrice Emmanuelle Seigner, che nell'arco della sua carriera avrebbe diretto molte volte, compreso nell'ultimo film diretto dal regista polacco, L'ufficiale e la spia, presentato a Venezia nel 2019. La storia tra Polanski ed Emmanuelle Seigner inizia nel lontano 1988 quando il regista la volle al fianco di Harrison Ford per il suo nuovo thriller, Frantic. La pellicola costituirà inoltre l'esordio al cinema per la giovanissima attrice francese, classe 1966 e figlia di una giornalista e un fotografo.

Il colpo di fulmine sarà immediato, tanto che i due convoleranno a nozze già l'anno successivo, nel 1989 per un matrimonio che, nonostante i 33 anni di differenza tra i due, ancora continua in maniera salda ai giorni nostri. La coppia ha avuto due figli Morgane e Elvis.

Polanski, dopo Frantic, dirigerà la moglie anche in Luna di fiele, La nona porta, Venere in pelliccia, Quello che non so di lei e nell'ultimo L'ufficiale e la spia.

Proprio in riferimento all'ostracismo recente di Hollywood verso il marito, la Seigner avrà modo di dire: "Sulla faccenda penso ciò che ci dice il film: essere accusati non significa essere colpevoli. Tutti dovrebbero riflettere su questa cosa. L'Ufficiale e la Spia mostra che la verità è sempre qualcosa di approssimativo e lo è ancor di più in questo periodo storico, con i social che rendono tutto più complicato e il diffondersi delle fake news. Parla anche del razzismo, dell’antisemitismo, in generale dell’odio verso il diverso. Purtroppo sono temi universali".