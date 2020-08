Frantic, Harrison Ford irritò Roman Polanski ma fu un gentiluomo con Emmanuelle Seigner

Stasera torna in tv Frantic, acclamato thriller europeo diretto nel 1988 dal grande Roman Polanski e interpretato da Harrison Ford e Emmanuelle Seigner, attrice e modella francese che di lì a qualche anno sarebbe diventata la moglie dell'autore franco-polacco.

Per l'occasione vogliamo raccontarvi due divertenti retroscena sulla produzione del film, retroscena che in qualche modo legano insieme i tre grossi nomi associati all'opera.

Il primo riguarda Harrison Ford e Roman Polanski, e un loro famoso battibecco a proposito del titolo del film: la star hollywoodiana infatti pensava che "Frantic" fosse un titolo fuorviante per il film poiché la sceneggiatura aveva un ritmo tutt'altro che frenetico, cosa poi rimarcata anche dalla regia di Polanski; osò suggerire allora un secondo titolo, "Moderatamente disturbato", ma la cosa non fece affatto piacere all'autore di Chinatown e Luna di Fiele.

Più recente invece (nello specifico datata 2015) un'intervista in cui Emmanuelle Seigner ha rivelato che, all'epoca delle riprese, non aveva la minima idea di chi fosse Harrison Ford: al momento delle riprese infatti l'attrice aveva appena vent'anni e soprattutto, al suo debutto assoluto al cinema, proveniva da una famiglia storicamente legata al teatro. Nella stessa intervista, comunque, raccontò di come Ford, nonostante fosse la superstar assoluta della produzione, si comportò con grande umiltà e gentilezza nei confronti di tutti, e fu particolarmente protettivo con lei: per le scene in auto chiese di far installare un secondo set di pedali nell'auto da utilizzare durante le riprese, così da poter intervenire prontamente nel caso in cui la giovane attrice avesse commesso degli errori.

