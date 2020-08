Frankenstein Junior, quando una lite tra Mel Brooks e Gene Wilder mise a rischio il film

Questa sera torna in tv Frankenstein Junior, indimenticabile parodia del 1974 diretta da Mel Brooks che si rifà al romanzo di Mary Shelley e agli altri celebri film da esso ispirati. Protagonista indiscusso di questa pellicola è chiaramente Gene Wilder che, secondo quanto riportato, ebbe un duro litigio col regista che mise a rischio il film.

In una delle sue varie interviste infatti, l'indimenticabile Willy Wonka de La fabbrica di cioccolato, ha raccontato di aver avuto una pesante discussione sulla produzione di Frankenstein Junior con Mel Brooks. I due nonostante la profonda amicizia e la stima reciproca, hanno dato di matto, e sono volate parole talmente grosse da spingere il regista ad abbandonare su tutte le furie l'appartamento di Wilder.

Per fortuna l'acredine non è durata troppo a lungo e, circa dieci minuti dopo, il telefono del dottor Frederick Frankenstein è squillato. Dall'altro capo della cornetta c'era Mel che scherzosamente diceva: "Chi era quel pazzo che era in casa tua? Potevo sentire le grida fin qui. Non devi fare entrar matti in casa, sai? Potrebbero essere pericolosi!".

Il sodalizio tra Mel Brooks e Gene Wilder è durato a lungo nel tempo, e tra i loro indimenticabili successi possiamo ricordare anche Per favore, non toccate le vecchiette e Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Se siete curiosi di scoprire di più sul film in onda stasera su canale Nove, date un'occhiata alla nostra recensione di Frankenstein Junior.