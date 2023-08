Frankenstein Junior, com'è nata la gag della 'gobba mobile'?

Frankenstein Junior è una vera e propria miniera d'oro di comicità e di gag capaci di rimanere nella storia del cinema. Una di queste, che coinvolgeva il Gobbo, fu inventata da Marty Feldman che utilizzava il set come luogo per sperimentare soluzioni sempre più imprevedibili ed esilaranti.

L'attore, che ha interpretato l'iconico Gobbo in Frankenstein Junior, era un vero maestro della comicità cinematografica capace di lavorare con le movenze e con la voce per rendere i suoi personaggi ancora più iconici e divertenti. Ad anni di distanza, il personaggio di Igor rimane una delle spalle comiche meglio riuscite del cinema del 20esimo secolo. Una delle gag più divertenti del film, infatti, è stata inventata da Marty Feldman e poi inserita all'interno dello script da Brooks.

Molto spesso il mondo della commedia è costellato da improvvisazioni. Moltissimi attori tendono a inventare nuove soluzioni sul set in modo da ottenere reazioni più genuine e veritiere dai colleghi. La gag della "gobba mobile", una delle più famose e divertenti di Frankenstein Junior, fu inventata da Feldman che, durante i vari ciak, cominciò a far muovere la finta gobba che gli era stata posizionata sulla schiena. Per giorni, i membri del cast non si accorsero della cosa e, proprio per questo motivo, Brooks decise di inserirla anche nel montaggio finale.

