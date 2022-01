Frankenstein: Javier Bardem è ancora il protagonista del film del Dark Universe?

C'era una volta il Dark Universe. Lo ricordate? Si trattava della gigantesca operazione pianificata da Universal Studios per aggiornare in chiave moderna i mostri classici della Hammer, tra cui Dracula, la Mummia, Frankenstein, Dottor Jekyll e Mr. Hyde e così via... Ma dopo il flop del film La Mummia con Tom Cruise tutto si dissolse nel nulla.

All'epoca era stato ingaggiato un nutrito cast di star che avrebbe ridato vita a quei classici personaggi in versione moderna, c'erano appunto Tom Cruise nei panni della Mummia e Russell Crowe in quelli del Dottor Jekyll (e Mr. Hyde), ed erano stati ingaggiati sia Johnny Depp come nuovo Uomo Invisibile sia Javier Bardem come Frankenstein. Tuttavia, l'intero progetto naufragò ai nastri di partenza a causa del flop de La Mummia, il quale nel 2017 riuscì a malapena a rientrare nelle spese del budget (incassando 400 milioni sui 200 spesi).

Nel corso di una recente intervista, Javier Bardem ha rivelato se il progetto con il suo Frankenstein esiste ancora oppure è stato accantonato in maniera definitiva: "Non ne ho più sentito parlare, quindi non so in che stato si trova. Io personalmente amerei interpretare Frankenstein. In realtà adorerei interpretare entrambi i personaggi - il Dr. Frankenstein e Frankenstein il mostro. Perché si tratta della dicotomia e della contraddizione di uno solo, lo stesso essere. Ma non so se si realizzerà in quel modo. Per quanto ne so al momento, non accadrà".

Al momento il Dark Universe è confluito in un altro progetto a basso budget supportato dalla Blumhouse di Jason Blum, che ha incassato bene da L'uomo invisibile (con Elisabeth Moss) con oltre 120 milioni a fronte di un budget di appena 7. Recentemente, è stato annunciato un film su Wolfman con Ryan Gosling protagonista e un progetto legato a Dracula intitolato Renfield con Nicholas Hoult nei panni del servo e Nicolas Cage nel ruolo di Dracula.