Frankenstein, iniziate le riprese del nuovo film di Guillermo Del Toro per Netflix

Il remake di Frankenstein di Guillermo Del Toro è finalmente realtà: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, in queste ore la produzione ha pubblicato una foto per celebrare l'inizio delle riprese.

Nell'immagine, pubblicata da FilmUpdates, Guillermo del Toro e il cast del film si trovano in un ristorante per cenare tutti insieme, e al termine della serata hanno scattato una foto ricordo con i camerieri del locale. La foto, oltre ovviamente al regista messicano premio Oscar, include anche i membri del cast principale di Frankenstein, come Mia Goth e Christoph Waltz, Oscar Isaac (Dr. Frankenstein) e la star de Il trono di spade Charles Dance. Notevolmente assente dalla foto è Jacob Elordi, star di Euphoria e Priscilla che è stato recentemente scelto per interpretare il mostro di Frankenstein al posto di Andrew Garfield, che ha dovuto lasciare il film a causa di conflitti di programmazione.

Secondo il frequente collaboratore e partner di produzione di del Toro, J. Miles Dale, il regista sta lavorando per creare il suo piccolo universo di film di mostri, dopo il successo de La forma dell'acqua.

Vi terremo aggiornati su tutte le novità: Frankenstein sarà prodotto e distribuito da Netflix, già dietro al successo del precedente film di Guillermo Del Toro, il remake stop-motion di Pinocchio premiato agli Oscar 2023. Il film non ha ancora una data d'uscita.