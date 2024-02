Frankenstein, iniziate le riprese del nuovo film di Guillermo Del Toro!

Segnatevi bene la data del quattro marzo perché Guillermo Del Toro partirà ufficialmente con le riprese del suo nuovo film gotico: la prima foto dal set di Frankenstein aveva già anticipato parte dell'ambientazione e adesso siamo sempre più vicini a far rivivere il capolavoro di Mary Shelley.

Secondo quanto annunciato, dunque, le riprese partiranno ufficialmente il 4 marzo 2024 a Toronto: il film, ambientato nell'Europa dell'Est nel XIX secolo, racconta la storia del Dr. Pretorious deciso a trovare il mostro di Frankenstein interpretato da Jacob Elordi malgrado venga spacciato per morto. L'obiettivo del luminare è riprendere gli esperimenti del leggendario Dr. Victor Frankenstein, interpretato da Oscar Isaac.

Per Guillermo Del Toro aggiungere alla propria filmografia una pellicola su uno dei mostri più iconici della letteratura e del cinema: "Sto facendo Frankenstein, è un film che volevo fare da 50 anni, da quando ho visto il primo Frankenstein - racconta il regista a Collider - ho avuto un'illuminazione. Ora sono abbastanza coraggioso o abbastanza pazzo per realizzarlo". Sebbene il mito del dr. Frankenstein e della sua creatura sia stato declinato in tutte le salse (vedi più recentemente in Poor Things di Yorgos Lanthimos) il maestro dell'horror non ha ancora regalato al pubblico la sua personale visione di un mito che sta alla base di tutto ciò con il quale ha lavorato il filmmaker ossia la paura.