Frankenstein di Guillermo del Toro, in trattative Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth

Dopo la premiazione di Pinocchio di Guillermo del Toro agli Oscar 2023 come miglior film di animazione, il regista di Hellboy, Pacific Rim e La fiera delle illusioni - Nightmare Alley rivela nuovi dettagli sul suo prossimo progetto: in arrivo su Netflix, l'adattamento del Frankenstein di Mary Shelley ha un cast sempre più ricco.

Per il momento, gli attori in trattative sono Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man), Oscar Isaac (Moon Knigt), e Mia Goth (Nymphomaniac, La cura dal benessere, X: A Sexy Horror Story). Non sappiamo con certezza se parteciperanno, né tantomeno in quali ruoli, ma probabilmente il ruolo di Goth sarà rivolto all'interesse amoroso del celebre mostro.

Era il lontano 2010 quando, sempre più convinto di realizzarlo, Del Toro disse no al 3D per Frankenstein, ma il progetto si è arenato più volte, al punto che la speranza di vederlo su schermo sembrava definitivamente scomparsa. La stessa sorte è spettata al live-action de La bella e la bestia, mai realizzato. Inoltre, altrettanto sconosciuto è il taglio che vorrà dare alla pellicola: d'altronde, Pinocchio ha dimostra come sia possibile reinventare efficacemente un cult di lunga data – basti pensare all'ambientazione fascista, o all'introduzione di nuove creature, – non a caso, Del Toro ha confermato di aver "evitato tutte le altre versione del film" per realizzare Pinocchio. Di conseguenza, resta da chiedersi in che misura il regista si baserà sul romanzo gotico del 1818, scritto da Mary Shelley alla giovane età di 18 anni.

E voi cosa ne pensate? Del Toro riuscirà a conferire nuova linfa vitale alla storia, o farebbe meglio a sviluppare altri progetti?