Frankenstein, la nuova foto dal set del film di Guillermo del Toro è...raggelante

È tutto pronto per le riprese di Frankenstein di Guillermo Del Toro, nuovo adattamento del romanzo di Mary Shelley, e in queste ore il regista messicano ha pubblicato sui suoi canali social una nuova raggelante foto dal set.

I lavori dovrebbero partire ufficialmente nelle prossime settimane, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, ma ovviamente l'autore de Il labirinto del fauno e La forma dell'acqua è già a lavoro sulle location per trovare i punti più adatti alle scene descritte nella sceneggiatura: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e apparso originariamente sulla pagina ufficiale di Guillermo Del Toro del social network X, il regista in queste ore sta esplorando le location intorno a Toronto, in Canada, località che dovrebbe ospitare gran parte della produzione. Intorno a lui non c'è altro che ghiaccio e neve, con cieli grigi che quasi si confondono con il terreno sottostante, un'atmosfera perfetta per l'adattamento del capostipite della narrativa gotica e fantascientifica.

Ricordiamo che Guillermo Del Toro insegue un film di Frankenstein praticamente da tutta la carriera, e in passato ha più volte espresso la sua ammirazione per il romanzo originale di Mary Shelley, che ha ovviamente influenzato tutta la sua opera. Il cast di Frankenstein di Guillermo Del Toro include Jacob Elordi nei panni del mostro, Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz: Jacob Elordi, come saprete, è stato chiamato per sostituire Andrew Garfield, scelto inizialmente ma uscito dalla produzione a causa di conflitti d'agenda.

Il film, prodotto e distribuito da Netflix, dovrebbe uscire alla fine del 2025.