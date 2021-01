Frankenstein sta per compiere 90 anni: i festeggiamenti riguarderanno anche Boris Karloff!

A novembre 2021 la Universal Pictures festeggerà i 90 anni del celebre monster-movie Frankenstein, e per l'occasione è stato annunciato un progetto riguardante il mitico attore che interpretò il personaggio, Bros Karloff.

Nello specifico, la Voltage Films ha annunciato il documentario "Boris Karloff: The Man Behind The Monster": co-prodotto e co-scritto da Ron MacCloskey e Thomas Hamilton con la regia di Hamilton e la produzione di Tracy Jenkins, il film offrirà un affascinante ritratto della star, esaminando la sua illustre carriera durata oltre 60 anni nell'industria dell'intrattenimento e la sua eredità come una icona della cultura popolare del XX secolo.

Il film si baserà principalmente sull'acclamata biografia del 2010 "Boris Karloff: More Than A Monster", scritta dal biografo ufficiale di Karloff, Stephen Jacobs, che fungerà da consulente storico del film. MacCloskey ha dedicato 23 anni al progetto, viaggiando per il mondo per condurre ricerche approfondite. Dal 2018, il team ha filmato 50 interviste a Toronto, New York, Los Angeles e Londra, e tra gli intervistati compaiono nomi importantissimi del panorama cinematografico di ieri e di oggi, come Peter Bogdanovich, Guillermo del Toro, Christopher Plummer, John Landis e Roger Corman.

L'uscita del documentario è prevista per ottobre, per preparare il terreno al 90esimo anniversario di Frankenstein.

