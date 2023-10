Frankenstein: anche Christopher Waltz nel remake Netflix all-star di Guillermo Del Toro

Il remake di Frankenstein che Guillermo Del Toro dirigerà per Netflix continua a prendere forma, con il due volte premio Oscar Christoph Waltz appena unitosi al cast.

L'attore austriaco-tedesco, famoso in tutto il mondo per le collaborazioni consecutive con Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria e Django Unchained, è l'ultima aggiunta di un cast all-star che attualmente include l'attrice di X e Pearl Mia Goth, Andrew Garfield di Spiderman: No Way Home e Oscar Isaac di Dune: sebbene al momento non sia chiaro quale ruolo avrà ciascun attore nella storia, si vocifera che Andrew Garfield interpreterà il dottor Frankenstein, ma per ora nulla è confermato.

Basato sul romanzo gotico del XIX secolo scritto da Mary Shelley e influenzato dall'adattamento cinematografico del 1935, la rivisitazione di Frankenstein di Guillermo Del Toro è in lavorazione da oltre vent'anni, con l'autore messicano che insegue il progetto dal 2000, circa. Il regista ha spiegato che fantastica su un film di Frankenstein da quando ha visto da bambino il film originale, ma che ha ritenuto di dover prima maturare maggiormente come autore prima di cimentarsi in questa impresa, che evidentemente non vuole fallire. r

Come sempre vi terremo aggiornati passo passo sullo sviluppo del nuovo film di Guillermo Del Toro, che sarà prodotto e distribuito da Netflix dopo il successo di Pinocchio: restate sui canali di Everyeye.