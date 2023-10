Frankenstein, gli attori scelti da Guillermo del Toro sono il cast perfetto?

Sono anni che si parla di un progetto di Frankenstein diretto da Guillermo Del Toro. Lo stile, la storia e il lato gotico rende il regista messicano, l'autore perfetto per realizzare un remake che potrebbe diventare, se realizzato in maniera adeguata, immortale. Ma le scelte del cast sono quelle giuste?

Con l'annuncio dei ruoli che i vari membri del cast avranno nel Frankenstein di Guillermo Del Toro non si può far altro che riflette sul criterio con cui questi determinati attori sono stati scelti. Oltre che per il suo inconfondibile stile, il regista è sempre stato famoso per la sua grande abilità nello scegliere i protagonisti dei suoi film, facendo risultare gli attori sempre in parte e mai fuori ruolo. Vedendo i personaggi che Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth interpreteranno nel remake, Del Toro potrebbe aver colto nel segno anche questa volta.

La pellicola potrebbe essere un'ennesima conferma per i detrattori di come Hollywood non sia morta ma, ancora oggi sia piena di enormi talenti. La scelta di affidare a Andrew Garfield la parte del Dottor Frankenstein sembra più che azzeccata vendendo come, nei recenti ruoli, ha mostrato la sua ampia gamma espressiva soprattutto in caratterizzazioni ai limiti del folle. Discorso non tanto diverso riguarda Oscar Isaac che, oltre ad avere l'estetica perfetta per interpretare Il Mostro, negli ultimi anni ha mostrato una duttilità recitativa non indifferente e una particolare passione nel prestare il volto a personaggi psicologicamente molto complicati (Moon Knight e il folle Nathan di Ex Machina sono solo alcuni esempi). Per quanto riguarda Mia Goth, invece, sembra quasi strano non abbia ancora lavorato con Del Toro nella sua carriera. Il volto cereo dell'attrice, il suo sguardo e la sua abitudine a partecipare a pellicole horror la rendono perfetta per interpretare la moglie del Mostro, ruolo che gli è stato affidato dal regista messicano per il remake.

Ad un cast già stellato, si è aggiunto al remake di Frankenstein anche Christoph Waltz ma non è ancora ben chiaro il ruolo che potrebbe interpretare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!