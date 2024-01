Frankenhooker ha camminato affinché Povere creature potesse correre

Se avete visto e amato Povere creature di Yorgos Lanthimos, attualmente in programmazione nei cinema italiani, il prossimo consiglio di visione non può che ricadere su Frankenhooker di Frank Henenlotter.

Cult assoluto della commedia nera americana uscito originariamente nel 1990, il film è vagamente ispirato al romanzo Frankenstein di Mary Shelley del 1818, e palesa la sua trama già dal titolo, una crasi dei termini 'Frankenstein' e 'hooker', vale a dire prostituta nello slang statunitense.

Il film vede protagonisti James Lorinz nel ruolo di Jeffrey Franken, che ha abbandonato la scuola di medicina, e l'ex Penthouse Pet Patty Mullen nel ruolo del 'mostro': quando la sua fidanzata muore in un incidente con una tosaerba, l'aspirante scienziato pazzo Jeffrey Franken decide di rimettere insieme i pezzi della sua relazione, ma letteralmente. Con l'aiuto di una potente droga esplosiva, inizierà a ricostruire la ragazza pezzo dopo pezzo, prendendo i frammenti di corpo più adatti da varie prostitute di New York. Tuttavia il suo piano va storto, perché la giovane Elizabeth, tornata in vita, inizierà a concedersi a chiunque per guadagnare soldi.

Neanche a dirlo i parallelismi con Povere creature sono numerosi, dall'appetito sessuale della protagonista alla voglia di riscatto sociale al centro della sua avventura: nel post qui sotto potete trovare anche alcuni divertenti punti di incontro visivi tra i due titoli.

