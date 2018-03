Frank Oz non pensa di far tornare Yoda in versione pupazzo in uno spinoff, meglio il CGI!

Frank Oz è uno degli attori più longevi della saga cinematografica di Star Wars, ma questo non significa che si pensi di portare nuovamente alla vita il suo personaggio attraverso l'uso di un vecchio burattino, in un potenziale film spinoff. Seguono spoiler di

Oz è apparso per la prima volta nei panni del Maestro Jedi ne L'Impero Colpisce Ancora, negli anni '80, e da allora ha doppiato - e fatto da burattinaio, materialmente - il Maestro Verde, sia nei film della saga principale, sia nelle serie TV animate dedicate al franchise. Tuttavia, con le voci di un film spin-off di Yoda che girano dal 2013, cosa pensa di fare del personaggio il suo interprete?

L'apparizione a sorpresa di Yoda in Star Wars: Gli ultimi Jedi ha visto Oz portare in vita il personaggio classico, il burattino della trilogia originale. Il personaggio non lo vedevamo dal 1999, ne La Minaccia Fantasma. Parlando con IGN, Oz ha riflettuto sui molti anni passati ad interpretare Yoda e non è certo di poter continuare a "tirare i fili" anche in un film antologico:

"Credetemi. È troppo difficile per me. Mi alleno un sacco di ore, davvero a lungo solo per fare una linea di dialogo [come burattinaio]. Dovrebbe essere fatto in [CGI], sì. Dovrebbe essere così. È molto, molto difficile perché lo faccio con l'ausilio di altre tre persone. Quindi sono quattro persone a tenerlo e non è semplice. Devi studiare ogni singola battuta con altre quattro persone."

Chissà come e se lo riporteranno davvero, in uno spinoff, Yoda! Voi vorreste vederlo? Ditecelo nei commenti!