Frank Oz non capisce le critiche dei fan e difende Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Uno dei nomi leggendari legati a Star Wars,, è l'ultima celebrità che si è esposta per difenderedi. L'ottavo episodio della saga continua a dividere critica e pubblico. Accanto a grandi inseguimenti spaziali e sorprese incredibili, i fan si sono divisi anche sul ritorno di uno dei personaggi storici.

La comparsa del Maestro Yoda nel film è sicuramente uno dei momenti più discussi e sorprendenti del film. Frank Oz, voce e animazione dell'iconico personaggio, si è detto contento del lavoro svolto da Rian Johnson, ma molti fan non sono dello stesso avviso e hanno chiesto la sostituzione del regista.

Parlando a Collider delle critiche a Gli Ultimi Jedi, Frank Oz ha dichiarato di non capire da dove provengano tali sentimenti d'odio:"Sì, c'è stata una vera ondata d'insoddisfazione. Non riesco a capire tutta questa insoddisfazione. Non la capisco. Penso sia stato fatto un ottimo lavoro. Non capisco questa reazione. Sono una persona che lavora con la sceneggiatura alla mano e se la trovo giusta per il momento e per il personaggio a me non serve altro. Non penso a influenze esterne".

Tra i critici inizialmente figurava anche Mark Hamill, che ammise di non capire la direzione che Johnson aveva deciso di far prendere al suo personaggio, Luke Skywalker, salvo poi ritrattare e affermare di comprendere le decisioni del regista per il bene del franchise. Se Frank Oz si è dimostrato un fan del film sin da subito, molti l'hanno apprezzato in un secondo, terzo o quarto momento. L'impressione è che ci saranno sempre fan che non lo considereranno come un film 'appropriato' allo stile della saga.

Sebbene Yoda sia apparso la prima volta nel secondo capitolo, L'impero colpisce ancora nel 1980, è diventato sin da subito tra i personaggi più amati della saga. Frank Oz torna ad animare il personaggio in Gli Ultimi Jedi nello stile classico della trilogia principale, dopo la controversa versione in CGI della trilogia prequel. Dopo aver reinterpretato il personaggio in La minaccia fantasma, è tornato per fornire solo la voce al personaggio in L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Rian Johnson avrebbe potuto tranquillamente usare la CGI anche per Gli Ultimi Jedi ma ha deciso di tornare alla versione originale di Yoda. Nel frattempo le dichiarazioni positive di uno degli interpreti più importanti della saga non potranno che far piacere al discusso regista di Episodio VIII.