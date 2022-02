Frank Grillo in Year 2, il film più pazzo dell'anno: come The Purge ma coi lupi mannari!

Frank Grillo, star del cinema action noto per il franchise di Captain America nel Marvel Cinematic Universe e per quello thriller horror The Purge, sarà il protagonista del nuovo action horrorYear 2, firmato dal regista Steven C. Miller.

Secondo quanto riportato da Screen Daily, Year 2 è descritto come La notte del giudizio coi lupi mannari: nel film Frank Grillo interpreterà lo scienziato Wesley Marshall, impegnato in una missione contro il tempo un anno dopo che una Superluna ha innescato un gene latente negli esseri umani trasformando le persone in lupi mannari quando illuminati dal chiaro di luna (a proposito, recuperate questi 5 film di lupi mannari da vedere assolutamente). Nel presente del film, comunque, la Superluna è tornata e Marshall deve trovare una cura, ma le cose si complicano quando la casa in cui abitano sua cognata e sua nipote viene assaltata da un branco di lupi mannari: il protagonista sceglierà di salvare il mondo o la sua famiglia?

Secondo le informazioni note, a progettare e costruire il design delle creature lupo mannaro sarà Alec Gillis di Amalgamated Dynamics, il cui lavoro con gli effetti speciali in passato ha ottenuto una nomination all'Oscar: tra i suoi recenti lavori citiamo Godzilla vs. Kong e Jurassic World: Fallen Kingdom. Year 2 è ancora in pre-produzione, con l'inizio delle riprese previsto per maggio 2022 a Porto Rico.

Per altre letture, vi rimandiamo alla recensione de La notte del giudizio per sempre, ad oggi l'ultimo capitolo della famosa saga thriller.