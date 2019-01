Frank Grillo, Reid Scott, Beau Knapp e Tyrese Gibson entrano nel cast di Black And Blue

È il portale Deadline a lanciare l’esclusiva secondo la quale il quartetto di attori avrebbe concluso le trattative per partecipare alla produzione di Black and Blue, lungometraggio in fase di sviluppo da parte di Screen Gems, etichetta della Sony.

Il film, sceneggiato da Peter A. Dowling (Un ragionevole dubbio), segue le vicende di una recluta della Polizia del New Orleans (Naomie Harris). La donna si ritroverà presente, suo malgrado, in un evento che cambierà l’intero corso della storia, quello in cui degli ufficiali corrotti della narcotici stanno uccidendo a sangue freddo uno spacciatore di droga. L’omicidio, tuttavia, verrà registrato dalla camera a disposizione della recluta sulla sua divisa. Il gruppo cercherà invano in tutti i modi di fare fuori l’unica testimone dell’accaduto, ma la protagonista riuscirà a scampare dalla morsa dei suoi aguzzini.

Il pericolo scampato dalla donna, però, sarà solamente l’inizio di un lungo processo dal momento in cui si cercherà di incastrarla addossando sul suo capo l’omicidio dello spacciatore. La voce di questo reato non commesso si spargerà a macchia d’olio per le strade della città e il personaggio impersonato da Naomi Harris dovrà disperatamente fuggire da coloro che tenteranno in tutti i modi di distruggere la videoregistrazione e dal resto dei trafficanti di droga che cercheranno vendetta per il presunto illecito consumato dalla recluta.

Black And Blue sarà diretto dal regista Deon Taylor, autore di pellicole come Meet the Blacks, Supremacy e Traffik. Nessuna data di distribuzione del lungometraggio è stata per il momento annunciata.

Sean Sorensen della Royal Viking Entertainment produrrà l’opera assieme all’Hidden Empire Film Group di Taylor. Roxanne Avent è salita a bordo del progetto in veste di produttrice esecutiva, mentre Eric Paquette supervisionerà il tutto per conto della Screen Gems.