Frank Grillo non è più interessato a interpretare The Punisher, ecco perché

Frank Grillo, che all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel ha interpretato l'agente doppiogiochista Brock Rumlow in Captain America: The Winter Soldier e in Civil War, riapparendo anche brevemente in Avengers: Endgame, ha affermato di aver ormai "superato" la fase di supereroi della Marevel.

Nel 2014, se ricordate, l'attore aveva espresso il proprio interesse nell'interpretare un giorno The Punisher, prima che Jon Bernthal venisse annunciato nel ruolo di Frank Castle per partecipare al serial Netflix Daredevil e poi ottenesse una serie tutta per sé (in seguito entrambe cancellate dalla piattaforma digitale). Dopo aver interpretato per anni il ruolo di Rumlow, partendo proprio da The Winter Soldier, Grillo ha affermato che adesso è alla ricerca di ruoli diversi.

"Non è nella mia traiettoria al momento - ha detto riguardo al suo interessamento per The Punisher nel corso di un'intervista a Uproxx. "La mia vita e quello che voglio fare sono è molto diverso ora e penso che sto superando tutta questa fase da supereroi Marvel e roba simile".

L'attore ha quindi parlato dei suoi progetti futuri che lo vedranno tornare a collaborare con il regista Joe Carnahan dopo le collaborazioni in Wheelman, Point Blank e Boss Level. "Joe e io abbiamo questa bella compagnia che è la WarParty e ci stiamo concentrando principalmente su degli action-thriller con budget ben precisi e responsabili e al momento siamo davvero occupatissimi; siamo al lavoro per creare il nostro materiale e stiamo passando davvero un bel momento insieme".

Chissà se - come accade per la campagna social per Daredevil - anche il Punisher di Jon Bernthal potrà sperare in un sostegno simile e magari tornare in produzione con un inserimento all'interno del MCU. Non ci resta che attendere che i diritti di sfruttamento tornino alla Marvel che ne deciderà l'eventuale destino.