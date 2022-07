Frank Grillo nel cast di Black Lotus, il nuovo thriller di Todor Chapkanov

Frank Grillo (Kingdom) si è unito alla nuova pellicola thriller - action 'Black Lotus', con l'undici volte campione del mondo di kickboxing Rico Verhoeven, in produzione nei Paesi Bassi.

Nel film del regista Todor Chapkanov (Viking Quest), Verhoeven interpreta il ruolo dell'ufficiale delle forze speciali Matteo Donner. Dopo che il suo migliore amico è morto durante una missione congiunta, ha vagato per il mondo alle prese con il senso di colpa. Tornato ad Amsterdam finisce in una guerra personale per le strade e sui canali della città. Tra esplosioni, proiettili volanti e auto che si schiantano, Donner ha un solo obiettivo: salvare la figlia rapita del suo amico morto. I dettagli sul ruolo di Grillo, che è da poco entrato nel cast di Merciless, non sono stati divulgati.

Il film sarà interpretato anche da Marie Dompnier (Black Box), Peter Franzén (Vikings), Rona-Lee Shim'on (Fauda), Magnus Samuelsson (The Last Kingdom), Simon Wan (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald), Kevin Janssens (Vendetta) e Roland Møller (Bionda atomica).

Grillo è noto soprattutto per le sue interpretazioni nel franchise di The Purge e in quello di Captain America, nel ruolo di Crossbones. Altri suoi lavori sono la serie drammatica MMA di DirecTV Kingdom e il film di Joe Carnahan Boss Level. Inoltre, l'attore è apparso anche in serie come Billions e The Shield.