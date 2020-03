Frank Grillo, Adelaide Kane e Luke Wilson nel cast di Cosmic Sin con Bruce Willis

Lo sci-fi con protagonista Bruce Willis Cosmic Sin recluta altre stelle per il suo cast: tra queste anche Frank Grillo, Adelaide Kane e Luke Wilson.

Poco più di un mese fa era stato annunciato il prossimo progetto a cui avrebbe preso parte Bruce Willis, ovvero Cosmic Sin, un film di fantascienza che sarà scritto, prodotto e diretto dagli sceneggiatori di Anti-Life, Corey Large e Edward Drake.



La pellicola segue le vicende di un gruppo di guerrieri e scienziati che devono combattere per proteggere l'umanità da un'ostile specie aliena in grado di infettare e prendere il controllo dei corpi degli esseri umani.



Al cast di Cosmic Sin, attualmente in pre-produzione, che si è però interrotta causa emergenza Coronavirus, si aggiungono ora Frank Grillo (Captain America: The Winter Soldier, Black and Blue), Adelaide Kane (Reign, La Notte del Giudizio) e Luke Wilson (Stargirl, Zombieland - Doppio Colpo).



Tra gli altri membri del supporting cast sono poi stati annunciati Lochlyn Munro (Riverdale, Gli Spietati),

Thomas Lee (Sierra Burgess Is A Loser) e la superstar WWE C.J. Perry.



Johnny Messner e Stephen Eads saranno i produttori esecutivi della pellicola.



Non è ancora stata resa nota una data d'uscita per Cosmic Sin, ma probabilmente molto dipenderà anche dalla situazione sanitaria attuale, dato che non si sa ancora quando potranno ripartire le varie produzioni.