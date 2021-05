Frank Darabont, il produttore di The Walking Dead lavora a un soggetto inedito di Kubrick!

L'ultimo film diretto da Stanley Kubrick è stato Eyes Wide Shut, uscito in sala nel 1999, pochi mesi dopo la morte del regista. Il pubblico, però, potrebbe vedere in qualche modo un nuovo lavoro di quello che è stato uno dei maestri del cinema grazie a Frank Darabont, produttore di The Walking Dead e regista di diversi film tratti da Stephen King.

Se un film perduto di Kubrick è pronto a essere girato, una sceneggiatura ricavata da un trattamento, scritto negli anni '50, del regista di 2001: Odissea nello Spazio potrebbe presto vedere la luce.

"Ho passato l'ultimo anno a scrivere una sceneggiatura" ha raccontato Frank Darabont durante il podcast Post Mortem. "È un magnifico progetto basato su un trattamento che Stanley Kubrick scrisse alla fine degli anni '50: un'incredibile storia sulla Guerra Civile. È una sceneggiatura molto significativa e quando l'ho finita, mi sono detto: Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto."

Stando alla descrizione di Darabont, si tratta di un film che non avrà molto a che fare con il versante più inquietante della produzione di Kubrick, come Shining o Arancia Meccanica, e più basato su eventi realistici.

Non è ancora chiaro se il progetto andrà avanti, né con quali tempistiche, ma quello di Frank Darabont (Le ali della libertà e Il miglio verde tra i suoi film) non è l'unico grosso nome coinvolto: "Ridley Scott era uno dei produttori!" ha aggiunto il regista. "Ed è un'idea di Kubrick che ha sviluppato con Shelby Foote, un noto storico della Guerra Civile."