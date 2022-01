François Ozon aprirà il Festival di Berlino 2022 con il film Peter von Kant

La 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino sarà inaugurata da Peter von Kant di François Ozon, scelto come film d'apertura. Il film, con protagonisti Denis Menochet, Isabelle Adjani e Hanna Schygulla, farà parte del Concorso internazionale e avrà la sua prima mondiale il 10 febbraio 2022 alla Berlinale Palast.

In merito al film selezionato come apertura dell'edizione 2022 del Festival, così si è espresso il direttore artistico Carlo Chatrian: "Siamo più che entusiasti di dare il bentornato a François Ozon al festival e siamo felici di lanciare la nostra prossima edizione con il suo nuovo film. Per l’apertura di quest’anno, stavamo cercando un film che potesse portare leggerezza e brio nella nostra cupa vita quotidiana. Peter von Kant è un tour de force teatrale attorno al concetto di lockdown. Nelle mani di Ozon, il kammerspiel diventa il contenitore perfetto per amore e gelosia, seduzione e umorismo, anzi, tutto ciò che rende la vita e l’arte così intricate".

Subito dopo l'annuncio è arrivato anche il commento dello stesso Ozon: "È un vero piacere e un onore tornare a Berlino, dove ho solo grandi ricordi, 22 anni dopo la prima di Water Drops on Burning Rocks, adattato da Rainer Werner Fassbinder. Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino è il luogo ideale per scoprire Peter von Kant, che celebra il mio attaccamento come regista francese alla cultura tedesca. Grazie per la selezione".

La 72esima edizione della Berlinale si svolgerà in presenza, a differenza della passata edizione, ma con forti restrizioni. La durata della manifestazione sarà ridotta a 6 giorni, dal 10 al 16 febbraio e non più fino al 20 come precedentemente annunciato. La capienza delle sale sarà ridotta al 50% e l’accesso sarà consentito solo a spettatori vaccinati o guariti con obbligo di mascherina e tampone negativo. Annullati i ricevimenti e le feste; confermate, invece, le cerimonie di apertura e di chiusura.

Protagonista di Petra von Kant è Isabelle Adjani. Su Everyeye è possibile recuperare la nostra intervista a François Ozon realizzata qualche anno fa, all'epoca dell'uscita nelle sale di Nella casa.