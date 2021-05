Franco Battiato: i migliori film per ricordare il genio della musica che fu anche regista

Franco Battiato è venuto a mancare nelle scorse ore, e per ricordare il genio della musica italiana Everyeye Cinema ha voluto raccogliere i migliori film che hanno celebrato la sua figura e quelli da lui personalmente diretti.

La storia di Battiato e il cinema è una storia lunga, iniziata nel 1973 come attore in Babay Yaga di Corrado Farina ed è passata immancabilmente anche dalla realizzazione di diverse diverse colonne sonore, come quelle per Una vita scellerata (1990) e Il giorno di San Sebastiano (1994).

Non si conta l'uso dei suoi brani più celebri, che hanno accompagnato i film di Nanni Moretti come Bianca (1983, con il brano 'Scalo a Grado'), La messa è finita (1985, con il brano 'I treni di Tozeur') e Palombella rossa (1989, con il brano 'E ti vengo a cercare'), mentre nel 2006 Alfonso Cuarón lo cita ne I figli degli uomini: il cineasta messicano premio Oscar infatti in colonna sonora utilizza la canzone Ruby Tuesday dei Rolling Stones nella versione rifatta dall'artista, e a tal proposito dichiarerà: "Battiato mi provoca emozioni profondissime. Credo che la sua interpretazione di questo brano sia perfino più bella di quella dei Rolling Stones".

Più recentemente lo abbiamo udito nelle colonne sonore di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Benedetta follia di Carlo Verdone, ma ad inizio secolo il poliedrico Battiato si è cimentato anche con la regia cinematografica: suoi i tre lungometraggi Perdutoamor (2003), Musikanten (2005, con protagonista il grande Alejandro Yodorowsky) e Niente è come sembra (2007) . Successivamente realizza anche tre documentari, La sua figura (2007, incentrato sulla vita di Giuni Russo), Auguri don Gesualdo (2010, sulla vita di Gesualdo Bufalino) e Attraversando il Bardo (2014, sulle esperienze post-mortem e le credenze buddiste).

Annunciato nel 2012 ma mai prodotto anche Händel - Viaggio nel regno del ritorno, che Battiato avrebbe dovuto realizzare sulla figura del compositore tedesco naturalizzato inglese Georg Friedrich Händel: per la sceneggiatura del film l'autore dichiarò di aver studiato per tre anni la musica di Händel e di aver letto ben novantaquattro libri sul suo conto.