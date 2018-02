Francis Lawrence sul perché non ha mai realizzato un sequel di Io sono Leggenda

Dopo l'uscita di Io Sono Leggenda consi è parlato a lungo di sequel, spin-off e prequel ma nessuno di questi progetti ha mai visto la luce del giorno.

Il regista Francis Lawrence, che già recentemente era tornato a discutere della pellicola, ha svelato le motivazioni che hanno portato il cineasta a non realizzare mai un sequel o uno spin-off da Io sono Leggenda.

"La Warner era davvero, davvero intenzionata a produrre qualcosa ma io non sapevo come farlo..." spiega il regista in un podcast "Quasi subito dopo che il film era uscito ho detto loro 'abbiamo fatto l'ultimo uomo sulla terra, la gente ha visto l'ultimo uomo sulla terra, è morto alla fine, non possiamo rifarlo un'altra volta'. Ma il pubblico non si era innamorato del personaggio. Non è Indiana Jones, questa sorta di personaggio iconico che vuoi rivedere ancora e ancora. Sembrava forzato fare un prequel, avremmo realizzato praticamente Contagion. E fare un sequel sarebbe stato da stupidi perché non ha lui protagonista oppure ricorrere a degli scienziati che clonavano il suo DNA e lo riportavano in vita. Ma era tutto veramente stupido, ed il progetto è morto".

Voi avreste visto un sequel/prequel di Io Sono Leggenda? Con Will Smith oppure senza?