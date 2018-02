Francis Lawrence spiega cosa cambierebbe del suo Constantine

Il regista, ultimamente, sta parlando dei suoi progetti passati, tra cui Io sono Leggenda , non tralasciando un po' di sana autocritica e svelando cosa cambierebbe oggi a quei film.

Lo ha fatto anche con Constantine, adattamento cinematografico del popolare antieroe dei fumetti della DC Comics, arrivato sul grande schermo nel 2005 con protagonista Keanu Reeves. Parlando in un'intervista di cosa cambierebbe quest'oggi, Francis Lawrence ha spiegato: "E' una domanda complicata. Adesso ho fatto sette film, Constantine è stato il mio primo. Penso che ci siano dei problemi con la storia, cambierei qualcosina lì. E' difficile perché, se dovessi partire da zero, lo farei come nel fumetto quindi biondo e inglese, giusto? Non sono stato il primo ad esser stato ingaggiato per quella pellicola, quindi è una cosa diversa, ma la cosa difficile è che adoro Keanu e penso che abbia fatto un buon lavoro. Ma la cosa che cambierei di più è qualcosa nella storia, ripeto. E poi, se avessi saputo che avremmo ottenuto il rating R avrei girato un film R. Invece abbiamo seguito tutte queste regole per il PG-13, ma abbiamo ottenuto una R con un film che non è da R.".

L'ultimo film di Francis Lawrence, Red Sparrow, sta arrivando nelle sale cinematografiche italiane.