Francis Lawrence parla di Io sono Leggenda e del film che avrebbe voluto fare

è diventato una sorta di piccolodopo la sua, ma, nonostante questo, non tutti hanno apprezzato la pellicola di. Mentre Will Smith lo reputa tra i suoi più grandi successi, il regista ha un altro pensiero a riguardo.

A diversi anni dalla sua uscita nei cinema, il regista Francis Lawrence torna a parlare del suo Io sono leggenda, non nascondendo un po' di amaro in bocca: "Guardando indietro, penso che avremmo semplicemente dovuto adattare il romanzo cosi com'era e avremmo fatto lo stesso incasso perché le persone andarono a vederlo, credo, per via del concept 'l'ultimo uomo sulla terra'. Avrebbero accettato il finale nichilista, avrebbero accettato i vampiri anziché le persone infettate. Avremmo potuto realizzare un adattamento fedelissimo al romanzo, e sarei stato molto felice a riguardo, ma sai che quando spendi un bel po' di soldi inizi ad andare nel panico perché stai realizzando questo film artistico su un tizio che è solo a New York con un cane e cerchi di creare quello spettacolo".

Lawrence, inoltre, afferma che avrebbe preferito il finale alternativo, definito più potente anche dai fan, ma bocciato ai test screening: "E' un finale migliore. E' la versione più filosofica della fine [...] L'abbiamo testato ben due volte, e siamo stati 'rifiutati' pesantemente due volte, ed è per questo che abbiamo dovuto girare il finale cinematografico".