Francis Lawrence dirigerà il film dedicato al caso legale di Hulk Hogan vs. Gawker

Quella di Hulk Hogan vs. Gawker è stata una delle storie legali americane più curiose e bizzarre degli ultimi anni, e non a caso sono già in sviluppo due film sulla vicenda a due anni dalla conclusione della stessa, uno dei quali scopriamo oggi sarà diretto da Francis Lawrence (Hunger Games).

Prodotto dalla Blackrock Productions, il film in questione si baserà sul libro Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and Anatomy of Intrigue scritto da Ryan Holiday, che a sua volta racconta proprio il processo di Bollea (vero nome di Hogan) vs. Gawker, in cui il primo fece causa al media di gossip, dipendenti e affiliati compresi, per aver reso pubbliche parti del suo vecchio sex-tape con Heather Clam, moglie del personaggio radiofonico Bubba the Love Sponge nel momento in cui fu girato.



Hogan è uscito vittorioso dal processo dopo due settimane di udienze, con la giuria che è convenuto un risarcimento di 115 milioni di dollari al'ex-Wrestler. La faida è poi continuata dopo il processo perché Gawker aveva rilasciato documenti giudiziari, e dopo altri sei mesi di processo tutto si è concluso con un risarcimento di ulteriori 31 milioni di dollari a Hogan e la chiusura di Gawker.



La sceneggiatura del film sarà scritta da Charles Randolph (La Grande Scommessa), mentre alla produzione troveremo lo stesso Lawrence e David A. Neuman. In merito, Lawrence ha rivelato: "Quando ho letto lo straordinario libro di Ryan, mi sono scoperto totalmente preso dalla storia, così squisitamente contemporanea che ho subito pensato a come adattarla a film. È una storia importante e significativa e ne sono davvero entusiasta. Sono felice di poterne dirigere l'adattamento cinematografico e lavorare con questa squadra".