Francis Lawrence ha avuto dei meeting per film Marvel e DC

In occasione della promozione del suo ultimo lungometraggio, Red Sparrow, il regista ha ammesso di aver avuto dei meeting riguardo la possibilità di dirigere un altro cinefumetto ma di aver rifiutato tutte le proposte. Francis Lawrence ammette che erano meeting sia per film Marvel che DC, chiarendo, però, che nessun film del Marvel Cinematic Universe gli è mai stato offerto e "i meeting Marvel" erano per film Sony o Fox.

"Ne ho avuti un paio di meeting" afferma il regista "Non ho mai fatto un meeting con i Marvel Studios. Intendo nessun progetto della Marvel né incontrato le persone dei Marvel Studios. Mi sono stati offerti altri progetti ispirati a fumetti Marvel sviluppati da altri studios, ma non sono mai stato interessato. Stesso discorso per i progetti della DC. Molti mi chiedono di Justice League Dark, ma non so. Non sono molto interessato a questi progetti al momento".

Lawrence non svela quali progetti gli siano stati proposti, ma non c'è dubbio che uno di questi possa essere Gambit della Fox.