Francis Ford Coppola contro tutti: se la prende con Marvel, James Bond e Dune!

A fare eco alle dichiarazione di Roland Emmerich CONTRO Marvel Spiderman e Star Wars è arrivato il leggendario regista della New Hollywood Francis Ford Coppola, che in una nuova intervista con GQ ha parlato dello stato dell'industria cinematografica di oggi.

L'autore di Apocalypse Now e La conversazione, che in passato si era già espresso contro i blockbuster moderni indirizzando la sua acrimonia verso i Marvel Studios, questa volta ha direttamente sparato a zero contro chiunque, gettando nello stesso calderone i cinecomics e film come 007 James Bond No Time to Die e perfino Dune.

"In passato c'erano i film degli studios", ha detto Coppola a GQ. “Ora ci sono i film Marvel. E cos'è un film Marvel? Un film Marvel è un prototipo di film che viene realizzato ancora e ancora e ancora e ancora e ancora: sembra ogni volta diverso, ma in realtà è sempre uguale. La cosa vale anche per i nuovi artisti di talento: prendiamo 'Dune', ad esempio, realizzato da Denis Villeneuve, un artista estremamente talentuoso e dotato, oppure 'No Time to Die,' diretto da Cary Fukunaga: artisti estremamente dotati, talentuosi e già grandi: eppure potremmo prendere i due film, all'apparenza diversi, e trovarci dentro la stessa sequenza. Una sequenza in cui i veicoli si schiantano tra loro, ad esempio. Tutti questi film hanno una sequenza come quella, è quasi come se debbano averla per giustificare il loro budget. E sto parlando di buoni film fatti da registi di talento. Ma se io avessi fatto una carriera di quindici film di mafia di fila, ora sarei magari molto più ricco però non saprei molto sul cinema. Oggi invece sono un po' meno ricco, ma ho imparato di più".

Ricordiamo che Francis Ford Coppola si sta preparando a tornare con Megalopolis, progetto di lunga data per il quale il regista oggi sta cercando di ingaggiare Oscar Isaac, Zendaya e Cate Blanchett.