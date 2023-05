Francis Ford Coppola sbarca sui social: 'Per il film più interessante della mia vita'

La data d'uscita di Megalopolis potrebbe essere ancora lontana, ma la fase promozionale è appena iniziata con una mossa a dir poco a sorpresa da parte del produttore, sceneggiatore e regista Francis Ford Coppola.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'autore 84enne ha deciso di esordire sui social network per iniziare a promuovere Megalopolis, che ha definito il film più interessante della sua carriera: certamente sarà anche il più personale, dato che oltre ad essere stato completamente auto-finanziato (con soldi raccolti dalla vendita di un vigneto privato in Francia) ha convito Coppola a 'spostarsi' su Instagram.

Simpatico anche il messaggio lasciato ai primi follower, in cui Francis Ford Coppola si è definito un nonno pronto a raccontare una nuova storia: "Sono entrato ufficialmente nel mondo dei social media. La mia speranza è di offrirvi uno sguardo alla mia vita privata e al mio viaggio nella realizzazione del film più interessante della mia carriera, Megalopolis. Una delle più grandi sorprese della vita è quando ti accorgi di essere anziano. Ma c'è un dolce conforto che ne deriva, poiché tutti amano le storie e le avventure di tanto tempo fa raccontate dal nonno."

Le riprese di Megalopolis sono terminate a marzo scorso, e il film è attualmente in fase di montaggio mentre Coppola è impegnato nella ricerca di un partner di distribuzione. Vi terremo aggiornati.