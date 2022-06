Francis Ford Coppola a ruota libera su Megalopolis: 'Odio remake e serie tv'

Francis Ford Coppola è stato ospite al Taormina Film Festival in queste ore, dove ha avuto modo di parlare anche del suo attesissimo Megalopolis, nuova regia in arrivo che avrà per protagonisti Adam Driver e Nathalie Emmanuel.

Intervistato dal Corriere della Sera, l autore di Apocalypse Now ha anticipato riguardo al film, che racconterà la storia di un architetto che vuole ricostruire una New York utopistica dopo che una catastrofe l'ha spazzata via: "Il sindaco della mia New York ricorda da vicino Cicerone, mentre l’architetto tedesco Walter Gropius richiama Catilina. La storia è una rivisitazione di quella dell'antica Roma, di cui il cinema si è nutrito da Ben-Hur a Il Gladiatore, mischiata a quella del secondo millennio. È la congiura di Catilina in America rivista in epoca moderna."

Coppola ha aggiunto: "Il film è totalmente autofinanziato, ho raccolto i soldi vendendo parte della mia azienda vinicola. Avevo parlato del progetto con Paul Newman e James Gandolfini, l’accantonai dopo vnne l’11 settembre perché il mio ottimismo non era in linea col terrorismo islamico. Adesso sono pronto per raccontare anche la bellezza della Terra. Ma è anche una storia sulle conseguenze del potere: il mondo patriarcale risale soltanto a 10 mila anni fa, e ha scombinato tutte le regole. Io voglio raccontare l’animosità dell’uomo e l’anelito alla pace della donna. Prima c’erano il matriarcato e l'armonia, e la parità di genere. Voglio creare una visione del futuro gentile, generosa".

A proposito di futuro: parlando dell'eredità della saga de Il padrino, Coppola si è scagliato contro i remake e le serie tv e ha difeso il futuro del cinema e delle sale cinematografiche: "Io avrei potuto fare storie di mafiosi per altri trent’anni dopo Il padrino, ma sono contrario ai remake o alle serie tv, che tolgono risorse ai giovani e ai nuovi progetti. Il cinema morirà? Non credo proprio. Il cinema è figlio del teatro, che esiste dai tempi di Eschilo. Io sento parlare del concetto di streaming da 50 anni ormai, e dopo Avatar avevano detto che i film sarebbero stati fatti solo in 3D. Ma non è successo. Per me le sale non scompariranno mai."

