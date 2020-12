Francis Ford Coppola rivela: 'Potrebbe arrivare Il Padrino 4, ma senza di me'

Parlando con il New York Times per la campagna marketing de Il Padrino - Coda: La Morte di Michael Corleone, nuova edizione de Il Padrino - Parte III che arriverà tra qualche giorno anche in Italia, il regista Francis Ford Coppola ha parlato di un possibile futuro per la celebre saga.

Coppola ha commentato: "Potrebbe benissimo esserci un Padrino 4, o un Padrino 5 e un Padrino 6", aggiungendo: "Non possiedo Il Padrino". Inoltre la Paramount, ovvero lo studio dietro la trilogia, ha dichiarato: "Sebbene non ci siano piani imminenti per un altro film nella saga del Padrino, dato il potere duraturo della sua eredità, rimane una possibilità qualora dovesse emergere la storia giusta".

Ulteriori sequel di franchise esistenti stanno diventando all'ordine del giorno, ma qualora dovessero arrivare altre storie incentrate sulla famiglia Corleone, Coppola non sarà coinvolto. Il regista ha infatti confermato: "Non ne farò parte. Ma io sono un vecchio. Mi piace che la vita sia un'esperienza dalla quale imparare continuamente. Ho sentito un senso di completamento dopo il primo film. Ho sentito che nel primo film avevo messo tutto il potenziale che avevo intravisto nel libro. Mi sono sentito soddisfatto."

Al Pacino, che ha interpretato Michael Corleone nella trilogia, ha aggiunto che potrebbe essere coinvolto in potenziali film futuri, che "sembra così ora, non è vero? Qualcuno di sicuro verrà a chiamarmi per un consiglio". Se siete confusi su come Michael, morto alla fine di The Godfather Part 3, possa ancora avere una parte da interpretare, sappiate che tutto verrà spiegato in The Godfather Coda. Andy Garcia, che interpretava Vincent Corleone, ha detto: "Non passa settimana che qualcuno non venga da me e mi dica: 'Ehi, amico, dov'è il Padrino 4?' Chissà se riceverò la chiamata".

Coppola flirtò con l'idea di dirigere un quarto capitolo della saga subito dopo l'uscita de Il Padrino III: che quei piani siano destinati a concretizzarsi? Staremo a vedere.

In attesa del nostro speciale dedicato a Il Padrino - Coda, vi lasciamo al trailer ufficiale della nuova edizione del film.