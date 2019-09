Francis Ford Coppola riprende Boris Johnson per la citazione de Il Padrino

Dopo la recente risposta di Mark Ruffalo sulla questione Brexit-Hulk, Boris Johnson ha attirato anche l'attenzione di Francis Ford Coppola citando la sequenza di omicidi de Il Padrino come sua scena preferita di sempre.

"Per quanto incompetente io possa essere nell'offrire opinioni di materia politica, sono un po' imbarazzato dal fatto che Il Padrino sembra essere il film preferito delle peggiori figure della storia moderna, tra cui Saddam Hussein e Muammar Gheddafi, e altri" ha commentato Coppola parlando con Financial News "Mi dispiace che le scene di un gangster movie possano ispirare qualsiasi attività del mondo reale o fare da incoraggiamento per qualcuno che per me sta portando il Regno Unito alla rovina"

Il regista ha poi aggiunto: "Amo il Regno Unito e il suo grande contributo all'umanità , dal suo meraviglioso linguaggio alla fisica di Newton e alla penicillina, e sono terrorizzato dal fatto che sarebbe disposto a considerare una cosa così sciocca come lasciare l'Unione Europea."

Coppola ha presentato da poco la final cut di Apocalypse Now, proiettata anche ad uno speciale evento di Bologna, e ora si appresta a dirigere finalmente il film che ha sempre desiderato realizzare: Megalopolis. Con la sceneggiatura del film pronta, Coppola è ora alla ricerca dei protagonisti.