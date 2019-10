Francis Ford Coppola riceve a Lione il premio Lumière alla carriera

Lo scorso weekend il regista Francis Ford Coppola è stato premiato al Festival Lumière di Lione con un riconoscimento alla carriera. Nel corso della cerimonia i due direttori del festival, Thierry Fremaux e Bertrand Tavernier, hanno analizzato e ripercorso la carriera del cineasta insieme al regista Bong Joon-ho e all'attrice Nathalie Baye.

Erano presenti anche la moglie di Coppola, Eleanor, e il figlio Roman, mentre la figlia Sofia ha trasmesso un messaggio pre-registrato.

Tavernier ha elogiato lo stile di Francis Ford Coppola, il suo "mix di libertà narrativa e sperimentazione formale", evidente già in The Rain People (in italiano Non torno a casa stasera) del 1969, un'opera "fondamentale, che anticipa Apocalypse Now, Un sogno lungo un giorno, I ragazzi della 56ma strada e Il Padrino".

Bong Joon-ho, Palma d'Oro a Cannes con Parasite (guarda qui il nuovo trailer), ha raccontato che Apocalypse Now, bandito in Corea del Sud fino al 1988, è stato il film che l'ha convinto a lavorare nel mondo del cinema quando era solo un giovane regista alle prime armi.

Coppola, che qualche mese fa era tornato a parlare proprio di Apocalypse Now, ha molto apprezzato le parole del cineasta coreano. "In realtà rappresenti il mio obiettivo più alto" ha detto salendo sul palco. "Lavori su qualcosa, lo porti là fuori e non sai dove andrà o chi lo vedrà. E ho sempre pensato che la gratificazione più grande di tutte è se un giovane vede qualcosa a cui ho lavorato e decide di voler scrivere un romanzo o fare un film. Questa è davvero la più grande conseguenza. Significa che sei diventato immortale."

Parlando della sua variegata filmografia, il regista di Cotton Club ha spiegato di essere sempre stato motivato dal desiderio di evolversi e cambiare. "Avrei potuto fare per tutta la carriera film di gangster" ha detto. "Invece sono passato da un progetto all'altro con stili e intenzioni diverse, perché volevo capire in cosa ero bravo... Ogni film è stato come un esperimento. Potresti prendere uno dei miei film e metterlo accanto a un altro e non penseresti nemmeno che siano entrambi della stessa persona, e l'ho fatto proprio perché volevo imparare."