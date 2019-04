Francis Ford Coppola dirigerà finalmente il suo film dei sogni, Megalopolis

Alla vigilia del suo ottantesimo compleanno, il leggendario regista Francis Ford Coppola è pronto per imbarcarsi nel suo ambizioso progetto Megalopolis, film che sogna di realizzare ormai da decenni.

Il regista ha rivelato a Deadline di avere una sceneggiatura pronta e di aver iniziato a tenere contatti informali per potenziali attori. Fra i nomi dichiarati dal regista, il magazine statunitense riporta quello di Jude Law.

L'opera, di cui alcune sequenze girate dalla seconda unità vennero mostrate a Cannes poco prima degli attentati dell'11 settembre, è ambientato a New York e racconta la storia di un architetto e del suo tentativo di creare un'utopia in città. Queste le parole di Coppola:

"Quest'anno ho in programma di iniziare un film ambizioso, un progetto che inseguo da anni e nel quale potrò utilizzare tutto ciò che ho imparato durante la mia lunga carriera. Si chiama Megalopolis, e sarà un lavoro importante, epico e su larga scala. Un film insolito, una produzione enorme con un cast di grandi dimensioni. Farò uso di tutti i miei film precedenti, di tutti gli stili che ho sperimentato nel corso della mia carriera, che insieme culmineranno in quella che penso siano la mia voce e le mie aspirazioni. Non è propriamente in linea con ciò che viene prodotto ora, ma io intendo farlo, desidero farlo e, di fatto, sono stato incoraggiato ad iniziare la produzione quest'anno".

La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio di Apocalypse Now: Final Cut, una nuova versione del film che sarà presentata in anteprima al prossimo Tribeca Film Festival.

Se siete dei fan del lavoro di Coppola o se avete semplicemente voglia di scoprire qualcosa di più sul suo conto, recuperate il nostro speciale Everycult su Dracula di Bran Stoker, una delle opere più celebri della sua filmografia.